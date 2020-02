Ruben Bemelmans et son partenaire allemand Daniel Masur ont été éliminés en demi-finale du Challenger de Coblence, tournoi de tennis sur surface dure doté de 46.600 euros, samedi, en Allemagne. La paire belgo-allemande s'est inclinée 2-6, 6-1, 10/2 face aux Allemands Julian Lenz et Yannick Maden. La rencontre a duré 54 minutes.Plus tôt dans la journée, Bemelmans (ATP 249), 32 ans, a été éliminé en demi-finales du simple par le Tchèque Tomas Machac (ATP 347) en deux sets, 6-2 et 6-4. (Belga)