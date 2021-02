Après sa deuxième place l'année dernière, Lotte Scheldeman, 23 ans, a remporté le cross court lors des championnats de Belgique dimanche à Bruxelles."Comme il n'y avait pas encore eu de course, personne ne savait quelle était la forme des autres et cela a débouché sur une course d'attente. À mi-parcours, j'étais toujours à l'aise et j'avais du mal à patienter. Lorsque j'ai accéléré, j'ai vu qu'il y avait un vide derrière moi. En fait, cela m'a étonné. Je m'attendais à ce qu'un concurrent accélère", a avancé Scheldeman, qui était confiante au départ. "Je ne suis pas venue pour gagner, mais je savais que j'étais nettement plus forte à l'entraînement que l'année dernière, où j'ai terminé deuxième", a ajouté la Limbourgeoise, qui effectue un stage en pharmacie à Louvain. "Rester debout dans cette pharmacie pendant des journées entières est assez fatigant. Heureusement, ils font preuve de beaucoup de compréhension et je peux m'entraîner sur le temps de midi." (Belga)