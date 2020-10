Clément Desalle va mettre un terme à sa carrière de pilote de motocross à la fin de la saison. Le pilote Kawasaki l'a annoncé mardi sur les réseaux sociaux."Après 15 saisons de GP, 11 en tant que pilote d'usine je vais arrêter les Grand Prix de motocross à la fin de cette saison", a écrit Desalle, 31 ans. "Je suis très reconnaissant de tout ce que cela m'a apporté. Je suis très content d'avoir été pilote professionnel de motocross en championnat du monde à un bon niveau (un rêve en étant petit). Je prends cette décision maintenant à cause de plusieurs raisons. Et je respecte les règles que je me suis fixées. Et pour être honnête, ça devient de plus en plus dur de prendre plaisir en GP (circuits,...). Ce qui est sûr, c'est que j'adorerai pour toujours rouler en moto. Je n'ai pas su atteindre un de mes rêves d'être champion du monde mais c'est comme ça. Un grand merci à tout le monde qui m'a supporté." Durant sa carrière, Desalle a remporté 23 Grand Prix (huit en MXGP et quinze en MX1) et a terminé trois fois vice-champion du monde. (Belga)