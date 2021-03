La deuxième journée, la première complète, des championnats d'Europe d'athlétisme en salle de Torun, vendredi en Pologne, va permettre de revoir à l'oeuvre Nafissatou Thiam dans des épreuves multiples. Une première depuis dix-sept mois et sa 2e place en heptathlon aux Mondiaux en plein air de Doha en octobre 2019 et même depuis quatre ans en ce qui concerne le pentathlon.La meilleure athlète belge de l'histoire disputera successivement à partir de 10 heures le 60m haies, le saut en hauteur et le lancer du poids. A partir de 19 heures, ce sont le saut en longueur et le 800 m qui complèteront ce programme. En l'absence de la tenante du titre la Britannique Katarina Johnson-Thompson (blessée), Thiam est la grande favorite, elle qui n'avait pu se rendre à l'Euro de Glasgow en 2019, blessée au mollet, et défendre son titre européen de la discipline ramené en 2017 de Belgrade. A cette occasion elle avait établi son record personnel de 4870 points, échouant à 7 points du record national de Tia Hellebaut. Il est fort probable que celui-ci soit renvoyé aux oubliettes de l'histoire. Noor Vidts sera l'autre Belge présente dans ce pentathlon. Elle dispose avec 4665 points de la meilleure performance mondiale de l'année et peut à ce titre revendiquer également le podium. Les spécialistes du 400 m seront aussi l'oeuvre avec Alexander Doom, Christian Iguacel et Dylan Borlée chez les messieurs; Cynthia Bolingo, vice-championne en titre, Camille Laus, Hanne Maudens côté féminin. Les séries sont programmées le matin, les demi-finales l'après-midi. Le demi-fond sera aussi au programme. Dans le 1500 m féminin. Elise Vanderelst, dispose du 3e chrono européen de l'année et du meilleur des engagées à l'Euro avec son record national (4:05.71). Lindsey De Grande réapparaît à 31 ans au plus haut niveau malgré sa leucémie chronique. Mirte Fannes et Vanessa Scaunet s'aligneront dans les séries du 800 m féminin. Eliott Crestan et Aurèle Vandeputte dans celles du 800m masculin. La Belgique sera aussi présente dans les qualifications du saut en hauteur féminin avec la plus jeune athlète de ces championnats: Merel Maes. A 16 ans à peine, la Waeslandienne dispose avec 1m91 de la meilleure performance mondiale de l'année en U18, la 2e en U20 et est la 14e performeuse chez les seniors. La soirée s'achèvera avec la finale du 1500 m messieurs (21h35) avec notre compatriote Stijn Baeten, dernier qualifié au temps à l'issue des séries disputées jeudi. (Belga)