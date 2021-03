Merel Maes n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du saut en hauteur, vendredi, à l'Euro d'athlétisme en salle de Torun.Maes, 16 ans, a franchi avec succès les barres à 1m76 et 1m82. Par la suite, elle a eu besoin de trois essais pour passer 1m87. Son parcours s'est arrêté à 1m91. Pour une place en finale, elle devait sauter 1m94 où se classer dans le top-8. Avec 1m87, quatre centimètres de moins que son record personnel, la jeune athlète peut se satisfaire d'un début réussi dans un grand championnat. "Je suis très heureuse d'avoir finalement franchi cette barre à 1m87, car je sentais le stress monter juste avant cette troisième tentative", a déclaré Maes. "Puis heureusement, j'ai fait un peu plus. Je trouve très chouette d'avoir pu me mesurer en compétition contre toutes ces athlètes du top. Je peux rentrer avec un bon sentiment. J'espère encore une fois revenir, ils peuvent me sélectionner à nouveau." (Belga)