Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Rutger Smith (VAL) : "Je vais plaider avec force pour repêcher certains athlètes"

Avec seize participants individuels, la sélection belge pour les championnats d'Europe d'athlétisme en salle de Torun (5-7 mars) semble déjà exceptionnellement grande, mais il est probable que certains athlètes seront repêchés. Rutger Smith, coordinateur du haut niveau de la Ligue flamande d'athlétisme (VAL), l'a fait savoir dimanche."C'est le comité de sélection qui décide, mais je vais plaider avec force pour repêcher certains athlètes", a déclaré le Néerlandais. "Ils ont leur place aux championnats d'Europe, et nous devons tenir compte des circonstances, la préparation étant rendue plus difficile pour certains par le coronavirus. En plus de cela, il y a beaucoup de points à gagner pour le classement olympique à l'Euro". Au moins six athlètes belges semblent pouvoir être repêchés. Merel Maes (saut en hauteur) est onzième au classement européen de 2021, Claire Orcel est seizième dans la même discipline. Fanny Smets (saut à la perche) est le numéro treize en Europe, Camille Laus (400m) est vingtième, tout comme Eline Berings (60m haies). Chez les hommes, Kobe Vleminckx (60m) est 22e au classement européen. Smith s'est également penché sur les chances de médaille de la Belgique à Torun. "Les Belgian Tornados et Nafi Thiam, si elle décide de participer, sont toujours là pour le podium. Mais dans l'heptathlon, je pense aussi à Noor Vidts. Nous pouvons aussi gagner des médailles en course de fond, mais là, il faut toujours attendre de voir comment les courses se déroulent". (Belga)

