Chloé Caulier a pris la 5e place de la finale du combiné dames des championnats d'Europe d'escalade, samedi à Moscou. La Hennuyère a terminé avec 70 points, après s'être classée 5e de la vitesse, 2e du bloc et 3e de la difficulté. La victoire est revenue à la Russe Viktoria Meshkova (12 points), qui décroche en outre un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo.Derrière Meshkova, la Serbe Stasa Gejo (15 points) et la Tchèque Eliska Adamovksa (64 points) complètent le podium féminin. Chez les messieurs, c'est le Russe Aleksei Rubstov qui s'est imposé (20 points) devant le Suisse Sascha Lehmann (24 points) et le Russe Sergei Luzhetskii (30). Rubstov enlève lui aussi le billet olympique promis au vainqueur de la finale du combiné. L'escalade sera pour la première fois au programme des Jeux l'été prochain à Tokyo, et c'est le combiné qui a été retenu comme formule de compétition. Simon Lorenzi et Nicolas Collin n'étaient pas parvenus à se hisser en finale vendredi. Il fallait pour cela terminer dans le top 8 des qualifications et Collin avait pris la 12e place, Lorenzi la 16e. Les Belges quittent Moscou avec deux médailles. Chloé Caulier, 24 ans, avait remporté la médaille d'argent en bloc, sa discipline de prédilection, mardi. Nicolas Collin, 22 ans, était quant à lui monté sur la 2e marche du podium en difficulté mercredi. (Belga)