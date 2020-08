C'est ce mercredi qu'a lieu la course en ligne pour élites messieurs des championnats d'Europe de cyclisme à Plouya, en Bretagne. Les espoirs belges reposent sur les épaules de Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven et aussi Jasper Philipsen pour le sprint.Le sélectionneur Rik Verbrugghe a dû quitter les championnats lundi après avoir eu des contacts avec des personnes hors de la bulle belge mais il avait déjà eu le temps de distribuer les rôles pour la course de mercredi. Oliver Naesen, Greg Van Avermaet et Jasper Stuyven auront pour mission d'attaquer tandis que Jasper Philipsen sera la carte à jouer en cas de sprint. Sep Vanmarcke sera le capitaine de route d'une sélection complétée par Victor Campenaerts, Xandro Meurisse et Otto Vergaerde. Comme principaux concurrents, la Belgique devra se méfier des Pays-Bas avec Mathieu van der Poel, la France et un Arnaud Démare en grande forme mais aussi l'Allemagne avec le sprinteur Pascal Ackermann. L'Italie prendra le départ sans Elia Viviani, le tenant du titre retenu par Cofidis pour le Tour, mais avec Matteo Trentin, champion d'Europe 2018, Davide Ballerini, Giacomo Nizzolo et Diego Ulissi. L'Espagnol Ivan Garcia Cortina et le Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur en 2017, seront également à surveiller. La course pour élites messieurs comporte treize tours de 13,6 kilomètres avec à chaque fois trois côtes pour un total de 177 kilomètres. Le départ sera donné à 12h après la course U23 féminine avec notamment Shari Bossuyt, cinquième du contre-la-montre lundi, au départ. La Belgique n'a jamais décroché le titre européen dans la course en ligne messieurs depuis que l'Euro s'est ouvert aux pros en 2016. Wout van Aert avait terminé 3e en 2018 et Yves Lampaert était monté sur la 2e marche du podium l'année dernière. (Belga)