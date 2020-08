Anne Zagré et Michael Obasuyi ont remporté les titres nationaux sur les haies hautes à Bruxelles dimanche au stade Roi Baudouin. Zagré a signé un chrono de 13.07 sur 100m, qui ne pourra pas être homologué en raison d'un vent trop favorable. Obasuyi a bouclé le 110m en 13.82.En l'absence d'Eline Berings, qui a renoncé en raison de problèmes de santé mineurs, Zagré s'est précipitée vers l'or sur le 100 m haies en 13.07. Un beau record saisonnier, si ce n'est que le vent a soufflé à 3,3 mètres par seconde en sa faveur. Chez les messieurs, il n'y a pratiquement pas eu de vent lors de la finale du 110m haies, mais Obasuyi est resté au-dessus de son meilleur temps de la saison (13.71). D'après sa réaction, il était clair qu'il espérait beaucoup mieux que 13.82. Le lancer du disque masculin a également obtenu le vainqueur attendu. Avec un jet de 60m16, Philip Milanov est resté très loin de son propre record national (67m26). Au saut en longueur, Daniel Segers, 19 ans, a atteint les 7m89. Il a amélioré ainsi son record personnel de 45 centimètres et a établi un nouveau record de Belgique juniors (U20). Le Flandrien se spécialise dans le décathlon mais a atteint également un niveau élevé dans le bac à sable. Après les courses de haies, les compétitions ont dû être interrompues une demi-heure à cause de fortes pluies, tout comme la veille, avant de pouvoir reprendre. . (Belga)