Les grands favoris Hanne Maudens et Niels Pittomvils sont en tête respectivement de l'heptathlon et du décathlon des championnats de Belgique d'athlétisme après la première journée, samedi au stade Roi Baudouin de Bruxelles.Avec un chrono de 14.02 sur 100 m haies, Maudens a immédiatement débuté fort, approchant de 12/100es son record personnel. Le saut en hauteur fut moins bon. Avec une barre de 1m70, elle est restée à dix centimètres de son record personnel. Le poids a atteint 13m14, pas mauvais avec un meilleur lancer situé à 13m82. Sur 200 m, Maudens est restée avec 24.28 à distance de son personal best (23.81). Elle est en retard à hauteur de 134 points sur son record personnel (6.252 points) mais elle demeure toujours en route pour un score bien supérieur à 6.000 points. Pittomvils a commencé avec 11.61 sur 100 m, bien au-dessus de son meilleur temps (11.12). Le saut en longueur a confirmé la tendance. Ses 6m96 étaient loin de ses 7m37 de l'année dernière. Il y a eu une légère amélioration au lancer du poids. Ses 13m96 n'étaient pas si éloignés de ses 14m38. Le saut en hauteur fut également bon à 1m99, cinq centimètres en dessous de son record personnel. Son 400 m en 50.91 l'a situé à près de deux secondes de son PB (48.94). Le Limbourgeois totalise 3.827 points après cinq épreuves. La barre des 8.000 points semble difficile à atteindre. Son record personnel est situé à 8.051 points depuis 2016. . (Belga)