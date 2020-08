Imke Vervaet a été couronnée championne de Belgique du 200 mètres dimanche au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Elle a remporté le duel passionnant qui l'a opposé à Cynthia Bolingo, son équipière chez les Belgian Cheetahs (le relais national du 4X400m)Bolingo a pris le meilleur départ, mais Vervaet a comblé son retard grâce à une solide fin de course dans les 50 derniers mètres. Le temps de Vervaet 23.42, lui a permis de s'approcher à 18/100es de son record personnel. Bolingo a échoué à 1/100e (23.43). Son record personnel est depuis 2015 fixé à 23.11. La vice-championne d'Europe du 400 m en salle a récemment repris la compétition après un an et demi d'absence en raison de blessures. "Je peux être très heureuse du niveau que j'ai déjà atteint ici étant donné le petit nombre d'entraînements que j'ai déjà suivis", a déclaré Bolingo. A peine remise de sa blessure ce printemps, elle a de nouveau interrompu l'entraînement car son père est mort du coronavirus. "J'ai à peine pu continuer à m'entraîner correctement pendant quelques semaines consécutives. Je suis très satisfaite de ce temps, même si j'aurais préféré gagner après avoir terminé deuxième du 100 m. Dans les semaines à venir, j'espère améliorer un peu mes chronos, mais je ne courrai pas de 400 mètres. J'y vais doucement après ma blessure. J'envisage quand même de courir le 4x400 mètres au Mémorial Van Damme". Chez les messieurs, le titre du 200 mètres est revenu au Tornado Julien Watrin qui a complété sa série de titres. Ces dernières années, il avait déjà enlevé les titres belges sur 100 m, 400 m et 400 m haies. Avec un temps de 21.15, Watrin est resté assez loin de son record personnel (20.80). . (Belga)