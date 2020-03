Les favoris ont été sacrés aux championnats de Belgique de tennis de table, dimanche à Spa. Le Lovendegemois Cédric Nuytinck, 27 ans, a battu en finale du simple messieurs Florent Lambiet (ITTF 111), 24 ans, 4 sets à 1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-7 et 11-4). Le 47e joueur mondial enlève son 4e titre national consécutif après 2017, 2018 et 2019. La couronne féminine est revenue à Lisa Lung qui a pris le meilleur en finale sur Daria Mityukova 4-1 (9-11, 11-6, 12-10, 11-7, 11-6). Lung (ITTF 117), 20 ans, succède au palmarès à Margo Degraef.En demi-finales, Nuytinck avait dû jouer six sets (4-2) pour écarter Robin Devos. Lambiet avait mis un set de moins (4-1) face à Martin Allegro. Lung avait écarté Nathalie Marchetti 4-1 et Mityukova avait disposé de Margo Degraef également 4-1 au stade des demi-finales. Le titre du double messieurs est revenu à Lambiet/Allegro vainqueurs en finale de Adrien Rassenfosse/Olav Kosolosky 3-1 (8-11, 11-7, 14-12, 11-7). Lung/Degraef ont enlevé le titre en double dames 3-1 (11-9, 6-11, 11-4, 11-9) aux dépens de Natacha Koszulap/Estelle Duvivier. Louis Laffineur et Lauranne Hackemack ont complété le succès des favoris, en finale du double mixte, face à Laurens Devos et Margo Degraef et au bout du suspense : 16-14 dans le 5e set (8-11, 12-10, 6-11, 11-7, 16-14). (Belga)