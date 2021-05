Championnats de France Circuit - Frédéric Caprasse et Antoine Potty sur le podium à Magny-Cours

Frédéric Caprasse (Peugeot) a terminé sur le podium ce dimanche en Championnat de France Tourisme à Magny-Cours alors qu'Antoine Potty (Toyota) a terminé 2e de sa catégorie Silver en Grand Tourisme.Les Championnats de France Grand Tourisme et Tourisme avaient rendez-vous sur le circuit de Magny-Cours ce week-end pour la deuxième manche de la saison. Après un double abandon lors de la manche d'ouverture à Nogaro du Championnat Tourisme, Frédéric Caprasse (Peugeot) a vécu un meilleur week-end à Magny-Cours. Et pourtant, le Liégeois doit nourrir quelques regrets. Vainqueur de la Course 1 le samedi soir après avoir pris la tête dans le dernier tour, il apprenait ce dimanche qu'il était déclassé en 4e place pour avoir coupé la piste dans une chicane. Autre conséquence, il perdait 10 places au départ de la Course 2 pour laquelle il avait signé la pole position. Mais Caprasse est parvenu à bien remonter pour terminer 3e. De quoi bien limiter la casse. Deux courses étaient également au programme dans le Championnat Grand Tourisme. Engagé en Silver Cup, Antoine Potty (Toyota) est monté sur son premier podium en terminant 2e de la Course 1 avant de finir 5e en Course 2. Quant à Stéphane Lémeret (Alpine), le week-end est à oublier avec un double abandon. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.