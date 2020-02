Jolien D'hoore et Lotte Kopecky ont pris la quatrième place de la course à l'américaine des championnats du monde de cyclisme sur piste, samedi à Berlin. Les Belges, championnes du monde de la discipline en 2017, ont terminé avec 13 points au compteur, loin de la paire néerlandaise composée de Kirsten Wild et Amy Pieters (36).Tenantes du titres, les Néerlandaise ont devancé les Françaises Clara Copponi et Marie le Net (24 pts) ainsi que les Italiennes Letizia Paternoster et Elisa Balsamo (20 pts). La course, perturbée par des chutes, a vu le tandem belge se mêler à la lutte dans les sprints intermédiaires 4 et 5. Après quatre tours sans marquer le moindre point, D'hoore et Kopecky ont bien fini avec une première place (sprint 10) et deux deuxièmes places (11 et 12) mais cela n'a pas suffi pour monter sur le podium. Les neuf premières paires ont terminé dans le même tour. La délégation belge n'a pas encore remporté la moindre médaille en Allemagne. Il s'agit de la cinquième médaille d'or de ces championnats pour les Pays-Bas, dames et messieurs confondus. (Belga)