Sanne Cant a terminé à la huitième place de la course élites dames des championnats du monde de cyclocross samedi à Ostende. Une course marquée par une chute dès le premier virage avec Ceylin Alvarado, la championne du monde sortante."J'ai pris un très bon départ et j'ai abordé le premier virage en deuxième position", a raconté Cant. "Je suis tombée dans ce virage et ma course était déjà presque terminée. Cela peut arriver mais je suis repartie vite. Ensuite, une Américaine est tombée juste devant moi lors du premier passage dans le sable et ma course était définitivement terminée." "Je ne me suis pas laissée abattre et je suis rapidement repartie vers l'avant. Pendant un moment, j'avais la quatrième place en point de mire mais j'ai connu un coup de mou dans l'avant-dernier tour. Je pense que j'ai attrapé un rhume. Ce n'était simplement pas mon jour", a conclu Cant. (Belga)