Championnats du monde de saut à ski - L'Allemagne remporte l'épreuve par équipe mixte

A domicile, l'Allemagne a remporté le titre de championne du monde de saut à skis par équipe mixte (deux femmes, deux hommes) pour la 4e fois consécutive devant la Norvège et l'Autriche dimanche à Oberstdorf.Avec 1.000,8 points, Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht et Karl Geiger, avec deux sauts chacun, ont devancé de 5,2 points la Norvège et 14,3 points l'Autriche. La Slovénie est 4e à 46 points. Le classement du concours par équipe mixte: 1. Allemagne 1000,8 points 2. Norvège 995,6 3. Autriche 986,5 4. Slovénie 954,8 5. Japon 940,3 6. Pologne 837,6 7. Russie 805,4 8. Rép. tchèque 777,2 (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.