Championnats du monde de ski alpin - Blessé, Ligety ne disputera pas sa dernière course à Cortina

L'Américain Ted Ligety, qui avait annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue du géant des Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie) vendredi prochain, doit renoncer en raison de problèmes au dos, a indiqué l'équipe américaine samedi."Ted Ligety a annoncé qu'en raison de problèmes au dos il va rentrer aux États-Unis plus tôt que prévu et doit renoncer à sa dernière course prévue à Cortina le 19 février. Merci pour ta contribution sans fin pour le sport", écrit l'équipe américaine sur Twitter. Le natif de Salt Lake City, double champion olympique, ne pourra donc pas défendre une dernière fois ses chances à 36 ans pour ce qui auraient été ses 8e Mondiaux. En 17 ans de carrière, l'Américain s'est forgé un impressionnant palmarès avec l'or olympique en combiné en 2006 puis en géant en 2014, cinq titres mondiaux (trois en géant, un en combiné, un en super-G), cinq petits globes de géant et et 25 victoires en Coupe du monde, dont 24 en géant. (Belga)

