Katharina Liensberger a pris une option sur la médaille d'or du slalom dames des Championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo, samedi matin en Italie. L'Autrichienne a devancé la Slovaque Petra Vlhova (+0.30) et la Suissesse Wendy Holdener (+1.24). Côte belge, Kim Vanreusel a signé le 36e temps alors que Sara Roggeman et Axelle Mollin sont sorties.Partie avec le dossard N.1, Liensberger, championne du monde du parallèle mardi et troisième du slalom géant jeudi, a signé le temps de 48.48. Quadruple championne du monde en titre, l'Américaine Mikaela Shiffrin a dû se contenter du quatrième temps, à 1.30 de l'Autrichienne. Côté belge, Kim Vanreusel a été la seule à rallier l'arrivée. Pour ses troisièmes Mondiaux, la skieuse de Brasschaat, 23 ans, a signé le 36e temps de la manche, à 4.77 de Liensberger. Elle avait terminé 42e du slalom à Saint-Moritz (2017) puis 32e à Are (2019). Sara Roggeman et Axelle Mollin, nées en 2001 et pour la première fois présentes à ce niveau, sont parties à la faute dans cette première manche, comme lors du géant. (Belga)