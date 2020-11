Le Sporting Charleroi sera privé de son attaquant Shamar Nicholson pour le match contre La Gantoise, dimanche (18h15). L'attaquant jamaïcain n'a "pu rejoindre à temps" son club après son séjour en Arabie saoudite où l'équipe nationale jamaïcaine a disputé deux amicaux, les 14 et 17 novembre."Malgré tous les efforts de la fédération jamaïcaine et du Sporting, Shamar Nicholson n'a finalement pas pu rejoindre à temps le groupe en vue de la rencontre de ce jour contre AA Gent", a écrit Charleroi sur Twitter. Selon la presse jamaïcaine, plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés au sein de la sélection avant les deux rencontres en Arabie saoudite. Les noms des personnes concernées n'ont pas été dévoilés. Celles-ci pouvaient quitter l'Arabie saoudite après un test négatif. Nicholson n'a pris part à aucune des deux rencontres (défaite 3-0 et victoire 1-2). L'attaquant a marqué 4 buts en 11 apparitions avec Charleroi en championnat cette saison. Charleroi a également annoncé l'absence du deuxième gardien Rémy Descamps. "Malgré un test négatif et la présence d'anticorps lors du contrôle Pro League de ce jeudi, celle-ci a décrété que la quarantaine de notre gardien ne se terminait que lundi 23/11, soit un jour trop tard pour être finalement sélectionnable", a expliqué le Sporting. (Belga)