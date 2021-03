Charles De Ketelaere favori à la succession de Yari Verschaeren pour le prix Dominique D'Onofrio

Le 2e lauréat du Trophée Dominique D'Onofrio sera connu lundi. Le prix, qui porte le nom du regretté ancien entraîneur du Standard décédé il y a cinq ans, récompensera le meilleur débutant du championnat de Belgique de football l'année passée. Le joueur ne pouvait pas être âgé de plus de vingt ans à la date du 31 décembre 2020. Le milieu de terrain d'Anderlecht Yari Verschaeren (Anderlecht) a inauguré le palmarès en décembre 2019. Le lauréat 2020 aurait dû être connu le 7 décembre dernier, les mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus ont repoussé la proclamation. Charles De Ketelaere, l'ailier du Club de Bruges de 19 ans, part grand favori. Ses performances ont déjà séduit Roberto Martinez, le patron des Diables Rouges, qui lui a offert une très courte apparition face à la Suisse le 11 novembre dernier à Louvain en match amical.Ce Trophée du "rookie de l'année" est attribué par le jury du Trophée Raymond Goethals lequel désignera le 22 mars prochain le meilleur entraîneur de football belge, ou disposant de la bi-nationalité, qui exerce en Belgique ou à l'étranger. Il est composé d'anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d'ex-lauréats du Trophée Raymond Goethals attribué depuis 2011 (dans l'ordre chronologique Eric Gerets, Peter Maes, Francky Dury, Marc Wilmots et Hein Vanhaezebrouck, Michel Preud'homme, Felice Mazzu et Philippe Clement), d'arbitres et de membres de l'organisation du trophée. La trois coachs nommés en 2020 sont par ordre alphabétique Marc Brys (Oud-Heverlee Louvain), Philippe Clement (Club deBruges), lauréat ces deux dernières saisons, et Ivan Leko (ex-Antwerp). (Belga)

