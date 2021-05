Chasse à l'homme en Flandre - Le parquet fédéral appelle Jürgen Conings à contacter une personne de confiance

Le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw a appelé Jürgen Conings à contacter une personne de confiance, dimanche, au début des journaux télévisés de la VRT et de VTM.Parallèlement, il a demandé à la population de rester sereine. "Les recherches nous ont beaucoup occupés ces derniers jours. L'armée et les services de sécurité sont mobilisés pour assurer la sécurité de chacun, et donc également de Jürgen Conings", le militaire d'extrême droite toujours en fuite, a ajouté le procureur fédéral. (Belga)

