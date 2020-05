Un tremblement de terre dans le sud-ouest de la province du Yunnan en Chine a fait quatre tués et 23 blessés, indiquent mardi les autorités locales. La ville de Zhaotong, d'une population de six millions de personnes, a été touchée par la secousse d'une magnitude 5.Selon l'agence de presse d'Etat Xinhua, les équipes de secours ont été déployées dans 16 districts. La Chine subit régulièrement des séismes, en particulier dans l'est et le sud-ouest du pays. L'an passé, un tremblement de terre de magnitude 6 dans la province du Sichuan avait tué 13 personnes et blessé 200 autres. (Belga)