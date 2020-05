Chris Froome pourrait disputer le Tour de France sous un autre maillot que celui de son actuelle équipe, Ineos, rapporte jeudi le site spécialisé Cyclingnews. D'après ce dernier, le Britannique, quadruple vainqueur de la Grande Boucle, serait en contact avec plusieurs formations qu'il pourrait rejoindre à partir du 1er aoûtLe Britannique, quadruple vainqueur de la Grande Boucle, arrive en fin de contrat à la fin de l'année, et n'a toujours pas prolongé chez Ineos. Selon Cyclingnews, Froome, 34 ans, serait en contact avec plusieurs équipes, dont deux seraient intéressées par un transfert dès le mois d'août. Le Tour de France a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus, et s'élancera le 29 août de Nice. Chris Froome n'avait pu disputer le Tour l'année dernière, lui qui s'était gravement blessé au Criterium du Dauphiné quelques semaines avant le grand départ bruxellois de la Grande Boucle. Le Britannique a fait d'un cinquième succès au Tour son grand objectif, ce qui lui permettrait d'égaler le record de cinq victoires de Jacques Anquetil, Eddy Merck, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Les places seront toutefois chères au sein de l'équipe Ineos, qui compte en ses rangs, les trois derniers vainqeurs du Tour, avec Froome, Geraint Thomas et Egan Bernal. Un transfert en pleine saison est une chose rare mais pas inédite dans le peloton. Ainsi, Rohan Dennis était pasé de Garmin à BMC au millieu de la saison 2014. (Belga)