Christian Brüls retrouve la D1A. Le milieu de terrain de 32 ans passe de Westerlo à Saint-Trond, annonce le club limbourgeois jeudi. Il a passé ses tests médicaux mercredi et rejoindra les Canaris la semaine prochaine.Brüls évoluait à Westerlo (D1B) depuis février 2019. Il s'était relancé en Campine après une aventure avortée au FC Pafos, à Chypre. Après ses débuts à la KAS Eupen (2005-2008), alors en D2, Christian Brüls a successivement évolué au MVV Maastricht (2008-2010), à Westerlo (2010-2011), à La Gantoise (2011-2013), à l'OGC Nice (2013-2014), au Standard (2015-2016), au Stade Rennais (2014-2015 et 2016-2017), de nouveau quelques mois à Eupen et enfin à Paphos. Il a été finaliste de la Coupe avec Westerlo contre le Standard (0-2) en 2011. Saint-Trond, qui a battu le Beerschot 1-0 mercredi, pointe au 14e rang du championnat avec 20 points en 19 matches. Les Canaris restent sur trois victoires de rang sous les ordres de leur nouvel entraîneur Peter Maes. Le STVV recevra le Club Bruges, leader du championnat, le dimanche 10 janvier. (Belga)