Jeudi, le temps sera sec dans la plupart des régions avec encore quelques larges éclaircies. Dans le nord­-ouest et l'extrême nord, le ciel sera cependant plus nuageux avec des averses, qui pourront adopter un caractère hivernal, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).Dans le courant de la journée, le ciel deviendra changeant partout dans l'intérieur des terres avec quelques averses par endroits. A la mer, le temps sera toutefois ensoleillé. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 ou 10 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré de nord­-est. Au littoral, il deviendra progressivement assez fort de nord­/nord­-est. Jeudi soir et durant la nuit, le temps deviendra sec et les éclaircies plus larges depuis le nord. Les minima avoisineront les 0 degré dans le centre, +3 degrés au littoral et ­2 degrés en Ardenne. Le vent sera généralement faible, et à la Côte modéré, de secteur nord­-est. Vendredi, le temps sec avec d'abord du soleil, puis davantage de nuages dans l'intérieur des terres. Le mercure oscillera entre 5 à 11 degrés. Samedi, il fera toujours sec avec du soleil et des nuages, sous des températures qui atteindront jusqu'à 12 degrés. Dimanche, il fera par contre plus nuageux mais toujours sec. Les maxima atteindront jusqu'à 13 degrés. Début de semaine prochaine, il fera encore un peu plus doux avec des maxima proches de 14 degrés, mais un risque croissant d'averses. (Belga)