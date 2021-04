Cim Santé: accord pour la vaccination des athlètes olympiques et du personnel des prisons

Gouvernement fédéral et entités fédérées se sont accordés pour entamer la vaccination des athlètes olympiques et du personnel des prisons, a-t-on appris lundi à l'issue d'une nouvelle conférence interministérielle (CIM) Santé.Cette réunion portait notamment sur la vaccination dans les collectivités, hors centres de soins. Il a finalement été décidé d'entamer la vaccination du personnel pénitentiaire, via les équipes médicales internes. Les différents ministres ont également donné leur feu vert à la vaccination des athlètes qui représenteront la Belgique aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. Les autres points n'ont pas été tranchés ce lundi, a-t-on encore appris. (Belga)

