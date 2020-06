L'Etoile Rouge Belgrade, champion de Serbie de football, a annoncé sur son site lundi que cinq de ses joueurs ont été testés positifs au coronavirus.Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic et Marko Konatar ne se sentaient pas bien avant le dernier match du championnat contre Proleter samedi et ont déclaré forfait. Branko Jovicic n'avait de symptôme, mais a été testé positif. Le reste des joueurs et l'encadrement ont eu des résultats négatifs. L'Etoile Rouge, déjà assuré du titre, a célébré son troisième titre de champion consécutif après le match contre Proleter. Environ 18.000 supporters, beaucoup proches les uns des autres, ont assisté au match et aux célébrations. La Serbie a été l'un des premiers pays en Europe à relâcher les restrictions liés au Covid-19 et a été le premier sur le continent à autoriser les spectateurs à assister aux événements de masse. Plus de 20.000 personnes avaient ainsi assisté à la demi-finale de la coupe entre l'Etoile Rouge et son rival, le Partizan, le 10 juin. Le pays maintient l'allègement des restrictions même si une augmentation des nouveaux cas est signalée depuis plusieurs jours. Dimanche, la Serbie organise également les élections législatives, deux mois après le report en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)