Cinq millions d'euros octroyés aux organisations par la Fondation roi Baudouin

Après les deux appels d'urgence lancés les 20 et 24 mars à destination des organisations de lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme, mais aussi à celles de première ligne d'aide et de soins, la Fondation roi Baudouin a dégagé cinq millions d'euros pour les aider à faire face à l'urgence."Près de 500 enveloppes budgétaires d'un montant de 10.000 euros ont déjà été distribuées ou le seront prochainement, via une procédure accélérée et allégée", détaille la fondation par communiqué mardi. Celle-ci "entend plus que jamais jouer son rôle sociétal en aidant notamment les acteurs de terrain du pays à faire face à des besoins exceptionnels". Étant donné la crise sanitaire actuelle, la fondation a décidé de "rapidement" libérer des moyens financiers pour aider les associations "à faire face à des besoins pressants". Elles ont été sélectionnées par un jury d'experts indépendant, précise le communiqué. Il s'agit notamment de "La Maison Croix-Rouge de Namur" et de "DoucheFLUX" à Bruxelles, mais aussi, pour le deuxième appel, de la Centrale de Services à Domicile de Mons - Wallonie Picarde et l'association "Entraide Marolles" dans la capitale. Les appels restent ouverts: les organisations concernées peuvent continuer à introduire une demande à la Fondation Roi Baudouin pour obtenir un soutien forfaitaire de 10.000 euros. (Belga)

