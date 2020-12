Cinq pêcheurs d'un bateau néerlandais sauvés dans la Manche

Cinq marins d'un bateau de pêche néerlandais en train de couler ont été secourus mercredi soir dans la Manche, à 16 miles (30 km) au nord-ouest de Dieppe (France), a annoncé la préfecture maritime.A 17h45 (16H45 GMT), le navire de pêche Riemda a signalé une voie d'eau importante, conduisant le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage (Cross) à diffuser un message, selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord diffusé sur Twitter. A 18h15, le Riemda a signalé qu'il était en train de couler et que l'équipage le quittait. Deux navires de pêche se sont alors déroutés pour participer aux secours. A 18h45, quatre marins ont été récupérés par un de ces deux navires, le Kleine Jan, et le cinquième a été treuillé à bord d'un hélicoptère de la marine nationale française. Les cinq marins, "sains et saufs et en bonne santé", ont été ensuite conduits vers Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, selon le communiqué. (Belga)

