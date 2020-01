Le Spirou Charleroi s'est incliné mercredi soir en déplacement chez les Danois de Bakken Bears (101-87) lors de la 5e journée du deuxième tour de la FIBA Europe Cup de basket (messieurs).Cinquième défaite en autant de rencontres pour le Spirou qui reste dernier de son groupe en FIBA Europe Cup. Mathématiquement éliminés depuis leur revers de la semaine dernière face au Benfica, les Carolos se déplaçaient au Danemark sans Khalid Boukichou, ni Anthony Beane, restés en Belgique pour se reposer. Dans ces conditions, il était difficile de rivaliser face à l'une des meilleures attaques de la compétition. Et cela s'est ressenti dès le début de la rencontre car les Scandinaves prenaient les commandes à la faveur d'un 31-16 dans le premier acte. L'écart continuait de grimper à la pause (57-36) avant un léger redressement des Hennuyers après la mi-temps dans le troisième (22-25) et quatrième (22-26) quart-temps. Cinq joueurs, Haris Delalic (18), Alexandre Libert (16), Josh Sharma (14), Moses Greenwood (13) et Speedy Smith (13) ont marqué plus de dix points pour les Carolos. Mardi prochain, Charleroi se déplacera en Allemagne pour y affronter Bayreuth à l'occasion de la 6e et dernière journée. Les deux premiers de chaque groupe (composé de quatre formations) sont qualifiés pour les playoffs de la compétition. (Belga)