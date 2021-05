Le Français Marc Sarreau (AG2R-Citroën), qui avait été impliqué en août 2020 dans la grosse chute du Tour de Pologne, a signé jeudi en Wallonie son meilleur résultat de la saison en se classant 2e du Circuit de Wallonie derrière son compatriote Christophe Laporte. Sarreau avait à son actif 2021 une 3e place à la Roue Tourangelle, au début avril."J'étais confiant moment de lancer mon sprint car j'avais été très bien emmené par mes coéquipiers. J'ai fait mon effort à 100 %. Mais j'ai senti qu'un coureur revenait sur moi dans les derniers mètres et j'ai vu Christophe Laporte me remonter. Je n'ai rien à dire, il était plus fort. Nous avons fait un très bon travail d'équipe au Circuit de Wallonie et je ne peux être que content de ma 2e place en Wallonie." Marc Sarreau avait été impliqué dans la très grosse chute au Tour de Pologne le 6 août 2020 dont le Néerlandais Fabio Jakobsen avait été la principale victime. Le Français avait été hospitalisé. "Depuis le début de cette année, j'effectue mon retour progressif depuis cette lourde chute. La condition va crescendo mais j'avoue que j'étais en attente de résultat. Le Circuit de Wallonie m'a procuré une belle 2e place grâce à très bon travail de l'équipe. Le bilan du jour est donc très positif. Cette course n'était certes pas la plus dure de la saison mais ça a roulé très fort pendant toute la journée. Nous avons toujours été représentés à l'avant du peloton, nous avons été attentifs dans tous les coups. Nous avons fait le point à deux tours de l'arrivée en sachant que la course allait arriver au sprint. J'ai donc joué mon rôle." (Belga)