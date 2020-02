La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) a enlevé samedi l'édition féminine du Circuit Het Nieuwsblad (1.1), courue samedi sur 122,9 km entre Gand et Ninove. La championne du monde, qui disputait sa première course avec son maillot arc-en-ciel, a devancé l'Italienne Marta Bastianelli (Alé BTC Ljublana) et la Néerlandaise Floortje Mackaij (Sunweb).Les Néerlandaises Chantal Van den Broek-Blaak (Boels - Dolmans) et Ellen Van Dijk (Trek-Segafredo) complètent le top 5. La première Belge est Valérie Demey (CCC), 43e à 4:28. Annemiek van Vleuten a accéléré dans le Mur de Grammont pour aller décrocher en solitaire son premiers succès dans le Circuit Het Nieuwsblad. Elle a enlevé à 37 ans la 67e victoire de sa carrière. Annemiek van Vleuten succède à Chantal Van den Broek-Blaak au palmarès du Circuit Het Nieuwsblad. (Belga)