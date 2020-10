Circulation ferroviaire perturbée en raison d'un vol de câbles à Bracquegnies

Un vol de câbles sur le réseau ferroviaire à hauteur de Bracquegnies occasionne des perturbations jeudi matin sur la ligne L118 dans le Hainaut, a fait savoir à Belga vers 06h00 Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel."Les problèmes survenus sur le rail cette nuit auront de grosses répercussions", indique-t-il. La circulation est ralentie entre Braquegnies et La Louvière et elle est interrompue entre Mons et La Louvière Sud, si bien qu'un service de bus a été demandé. Les perturbations pourraient durer la journée, sans que le porte-parole soit en mesure de fournir une prévision de rétablissement de la circulation exacte. M. Reymann indique par ailleurs que des retards pourraient être constatés entre Bruxelles et Namur, en raison d'un problème d'adhérence liée à la chute de feuilles mortes sur les voies, en particulier à hauteur de Bakenbos, en Brabant wallon. Une équipe est également sur place résoudre la situation. (Belga)

