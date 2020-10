La circulation sur les routes wallonnes n'a pas forcément diminué depuis l'entrée en vigueur des nouvelles mesures (généralisation du télétravail, fermetures des bars et des restaurants...) mais elle est plus étalée sur la journée qu'auparavant, a indiqué lundi François Franquinet, porte-parole du Service public wallon Mobilité et Infrastructures à l'agence Belga. En Région de Bruxelles-Capitale, en revanche, on remarque une nette diminution.Si le SPW ne dispose pas de chiffres précis, se basant sur une extrapolation de ses boucles de comptage, il a remarqué la semaine dernière qu'il n'y avait plus de pics, comme cela était constaté auparavant à certains moments de la journée. Les automobilistes partagent davantage leurs déplacements sur la journée. À Bruxelles, le trafic a globalement diminué de 20% la semaine dernière sur les grands axes bruxellois par rapport à la même semaine en octobre 2019, rapporte la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Camille Thiry. Les mesures de généralisation du télétravail et de fermeture des restaurants et bars sont les premiers facteurs expliquant cette baisse mais d'autres mesures ont encore été renforcées (couvre-feu et cours de l'enseignement supérieur en non-présentiel notamment). "On s'attend donc à ce que le niveau de circulation continue de baisser. Pour rappel, lors du confinement le printemps dernier, on allait jusqu'à -70% de trafic par rapport à la normale", a souligné Mme Thiry. Sur les routes flamandes, le trafic automobile a baissé de 25,4% la semaine dernière par rapport à la même semaine l'an dernier. Les embouteillages ont également diminué de 79%, rapporte le Centre de mobilité flamand. (Belga)