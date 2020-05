Figure emblématique de Ligue 1, Florent Balmont a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le milieu de terrain range ses crampons à 40 ans avec trois titres de champion de France à son palmarès. Jeudi, la Ligue de football professionnelle (LFP) a décidé d'arrêter définitivement la saison actuelle, privant Balmont de ses adieux avec le public du Dijon Football Côte-d'Or."Il était prévu que je l'annonce lors de mon dernier match à la fin du mois de mai mais les événements actuels en ont décidé autrement. Ma carrière de footballeur vient de prendre fin et c'est avec une émotion que vous l'annonce officiellement", a écrit Balmont sur les réseaux sociaux. Formé à l'Olympique Lyonnais, Balmont est passé professionnel chez les Gones en 2002, où il a remporté deux titres de champion de France. Il a également évolué à Toulouse (2003-2004) et à l'OGC Nice (2004-2008) avant de connaître la période faste de Lille (2008-2016), remportant une troisième Ligue 1 (2011) en compagnie d'Eden Hazard. Il évoluait depuis l'été 2016 à Dijon. Véritable stakhanoviste, Balmont aura disputé 512 matches en Ligue, compilant 13 buts et 40 assists. Cette saison, il aura participé au maintien du DFCO, 16e du classement final établi par la LFP jeudi. (Belga)