Si le top 4 de la hiérarchie mondiale du tennis masculin n'a pas changé lundi lors de la publication du nouveau classement ATP, au lendemain de Roland-Garros, David Goffin a lui continué à perdre du terrain. Le Liégeois, éliminé au premier tour des Internationaux de France de tennis, a glissé à la 14e place.Goffin, battu en trois sets par l'Italien Jannik Sinner au premier tour, a reculé d'une place pour la quatrième fois consécutivement. Positif au coronavirus mercredi dernier, il a dû déclarer forfait pour le tournoi de Saint-Pétersbourg qui débute lundi. Il espère pouvoir effectuer son retour à la compétition à l'occasion du tournoi d'Anvers (19-25 octobre). Vainqueur de son 13e Roland-Garros, Rafael Nadal est toujours 2e au classement, derrière le Serbe Novak Djokovic, impuissant en finale. L'Autrichien Dominic Thiem, battu en quarts de finale par Diego Schwartzman, complète le trio de tête. Il devance le Suisse Roger Federer, qui a vu Nadal le rejoindre au nombre de victoires en Grand Chelem (20). Le Grec Stefanos Tsitsipas lui profité de sa demi-finale à Paris pour grimper à la 5e place, égalant son meilleur classement en carrière. L'Athénien de 22 ans a dépassé le Russe Daniil Medvedev, battu au premier tour sur la terre battue parisienne. Si l'Allemand Alexander Zverev a conservé sa 7e place mondiale, Schwartzman a mis à profit sa première demi-finale en Grand Chelem pour devenir 8e mondial, son meilleur classement depuis ses débuts professionnels. Battu par Nadal, l'Argentin de 28 ans a fait un bond de six places. Le top 10 mondial est complété par l'Italien Matteo Berrettini (9e, -1) et le Russe Andrey Rublev (10e, +2). Jannik Sinner, tombeur de Goffin et jeune talent très prometteur, a réalisé la meilleure progression au sein du top 100. L'Italien de 19 ans, battu en quarts de finale par 'Rafa', est passé du 75e au 46e rang mondial. Après Goffin, il faut attendre la 171e place pour voir figurer un autre Belge: Kimmer Coppejans (-8). Suivent ensuite Ruben Bemelmans (ATP 219, +5), le retraité Steve Darcis (ATP 263, -3) et Arthur De Greef (ATP 328, -1). (Belga)