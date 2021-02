Elise Mertens est passée de la 20e à la 16e place mondiale au nouveau classement WTA publié dimanche, à la veille de l'Open d'Australie. La Limbourgeoise doit cette progression à sa victoire au Gippsland Trophy, un tournoi de préparation à la première levée du Grand Chelem qu'elle a remporté dimanche à Melbourne, décrochant le 6e titre WTA de sa carrière.Elise Mertens entrera en lice mardi à l'Open d'Australie face à la jeune Canadienne Leylah Fernandez, 86e mondiale. Victorieuse pour sa part du Yarra Valley Classic, un autre tournoi de préparation à l'Open d'Australie, Ashleigh Barty conserve sa 1e place mondiale avant son entrée en lice à Melbourne, où l'Australienne a atteint les demi-finales l'année dernière. Elle devance la Roumaine Simona Halep et la Japonaise Naomi Osaka, l'Américaine Sofia Kenin et l'Ukrainienne Elena Svitolina complétant le top 5. Numéro 2 belge, Alison Van Uytvanck recule de deux places pour se retrouve 67e mondiale. Elle débutera son Open d'Australie mardi face à la Française Clara Burel, 237e mondiale et issue des qualifications. Kirsten Flipkens est aussi en recul. La Campinoise perd trois places et pointe au 90e rang avant son entrée en lice à Melbourne lundi face à l'Américaine Venus Williams, 81e mondiale. Greet Minnen a conservé sa 110e place avant de défier lundi la Tchèque Petra Kvitova, 8e mondiale et tête de série N.9, finaliste aussi à l'Open d'Australie 2019. Ysaline Bonaventure est toujours 123e mondiale avant de débuter l'Open d'Australie, qu'elle a pu disputer après avoir été repêchée des qualifications. La Stavelotaine a pour première adversaire la Hongroise Timea Babos (WTA 114), également des qualifications. (Belga)