Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, va allouer 10 milliards de dollars (9,23 milliards d'euros) à la lutte contre le changement climatique, via le Bezos Earth Fund dont il a annoncé le lancement lundi."Nous pouvons sauver la Terre", écrit Jeff Bezos sur Instagram. "Des actions collectives émanant de grandes entreprises, de petites entreprises, de nations, d'organisations et d'individus sont nécessaires." Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, possède une fortune estimée à 129,9 milliards de dollars. Le don de 10 milliards qu'il propose représente donc 7,7% de son patrimoine. (Belga)