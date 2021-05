Club Bruges champion de Belgique - Le Club Bruges en bref

La fiche technique du Club de Bruges sacré champion de Belgique pour la 17e fois de son histoire jeudi:Club de Bruges ----------- Fondé le 13 novembre 1891 Matricule: 3 Stade Jan Breydel (capacité: 29.062 places assises) Couleur: Bleu et noir Président: Bart Verhaeghe CEO: Vincent Mannaert Entraîneur: Philippe Clément Palmarès: Champion de Belgique: 17 (1920, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2003, 2005, 2016, 2018, 2020 et 2021) Coupe de Belgique: 11 (1968, 1970, 1977, 1986, 1991, 1995, 1996, 2002, 2004, 2007 et 2015) SuperCoupe de Belgique: 14 (1980, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2016 et 2018) Finaliste de la Coupe des Champions: 1978 Finaliste de la Coupe UEFA: 1976 En division 1 sans discontinuer depuis 1959 (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.