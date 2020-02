De nouvelles élections n'offriraient pas la solution, a déclaré Joachim Coens dans l'émission De Ochtend sur Radio 1 (VRT) samedi matin. Le CD&V semble s'accrocher à l'idée d'un prochain gouvernement fédéral dont devrait faire partie la N-VA. "Vivaldi reste un compositeur jusqu'à ce jour", selon le président du CD&V.Le parti a vécu la Saint-Valentin avec la gueule de bois, alors que Koen Geens, a dû jeter l'éponge comme informateur après les déclarations de Paul Magnette sur son refus de monter dans un gouvernement PS-N-VA. "Quand est venu le temps de s'embrasser, il s'est enfui", a déclaré Joachim Coens. La déception est grande vis-à-vis du PS: "La confiance a été endommagée, nous n'avons pas l'envie d'aller plus loin, d'essayer encore". Y a-t-il une chance de former une coalition Vivaldi, sans la N-VA mais avec le CD&V? "Vivaldi reste un compositeur à ce jour", a répliqué le président du CD&V. "Nous devons réfléchir ce week-end. Il reste plusieurs options sur la table. Ce pays a besoin d'un budget et les défis sont énormes." De nouvelles élections n'offriraient pas la solution pour les chrétiens-démocrates. "La population a fait son choix au mois de mai. Les politiques doivent maintenant travailler avec les cartes qui ont été distribuées". "Les élections ne sont pas une solution", a conclu Joachim Coens. (Belga)