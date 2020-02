Environ 200 mètres de voie ont été endommagés lors de la collision survenue entre un train de marchandises et une locomotive jeudi après-midi dans le port d'Anvers. Le nettoyage et les réparations devraient s'étaler sur une dizaine de jours, indique Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. "Sur la base des éléments dont on dispose actuellement, nous prévoyons une reprise normale du trafic ferroviaire le lundi 17 février", a précisé jeudi soir le porte-parole Thomas Baeken.L'accident s'est produit sur une ligne destinée uniquement au fret, il n'aura donc aucune conséquence sur le trafic voyageurs. La ligne constitue cependant un axe important pour le transport des marchandises dans le port d'Anvers. (Belga)