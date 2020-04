Colombie: 12 mineurs prisonniers après l'explosion d'une mine de charbon

Les services de secours ont été appelés samedi dans le centre de la Colombie, après une explosion survenue dans une mine de charbon, piégeant 12 travailleurs, indiquent les autorités et les médias locaux.Le gouverneur du Cundinamarca a déclaré avoir été informé d'une explosion vers midi (19h00 à Bruxelles) dans le village de Pueblo Viejo, à Cucunuba, à environ 80 km au nord de la capitale Bogota. L'explosion aurait été causée par "une accumulation de gaz", a-t-il ajouté. "Entre 10 et 12 mineurs se trouvaient à l'intérieur", a précisé le gouverneur sur Twitter. Les services de secours ont été appelés sur place. Selon le quotidien El Espectador, 14 mineurs y travaillaient au moment de l'explosion et ont été pris au piège. (Belga)

