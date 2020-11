Conflit au Tigré - La Belgique appelle à un cessez-le-feu immédiat

La Belgique, inquiète face à l'escalade du conflit dans le nord de l'Éthiopie et à la crise humanitaire imminente, appelle à un cessez-le-feu immédiat de la part de toutes les parties concernées et à "un dialogue national inclusif pour résoudre les problèmes sous-jacents du conflit".Alarmé par les rapports d'Amnesty International, le Royaume appelle également toutes les parties concernées à respecter le droit international humanitaire et les droits humains. "Les acteurs humanitaires doivent bénéficier d'un accès humanitaire rapide, indépendant, sans entrave et inconditionnel à la région du Tigré afin de fournir l'aide indispensable, en toute sécurité, à la population dans le besoin", a souligné lundi soir la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir, après s'être entretenue de la situation en Éthiopie avec le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic. (Belga)

