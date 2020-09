Conflit en Libye - Libye: reprise de la production pétrolière sur les sites "sûrs"

La Compagnie nationale de pétrole (NOC) a annoncé samedi la reprise de la production et des exportations de pétrole en Libye sur les sites "sûrs", au lendemain de l'annonce par l'homme fort de l'est de ce pays Khalifa Haftar de la levée d'un blocus de huit mois imposé par ses forces."Des instructions ont été données aux opérateurs pour la relance (...) de la production et des exportations à partir des champs et des terminaux sûrs", a expliqué la NOC sur son site internet. Elle a aussi annoncé dans un communiqué la levée de la "force majeure sur les champs et les ports pétroliers sûrs", mais son maintien là où "la présence d'éléments des gangs (du groupe russe de mercenaires) Wagner et de groupes armés est vérifiée", sans toutefois donner les noms des sites en question. La "force majeure", invoquée dans des circonstances exceptionnelles, permet une exonération de la responsabilité de la NOC en cas de non-respect des contrats de livraison de pétrole. La Libye, qui dispose des réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique, est déchirée par un conflit entre deux pouvoirs rivaux: le Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU et ayant son siège à Tripoli et le maréchal Haftar, qui règne sur l'est et une partie du sud. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.