Conflit en Syrie - L'Union européenne débloque 600 millions d'euros pour l'accueil des réfugiés syriens

L'Union européenne a débloqué quelque 600 millions d'euros d'aide humanitaire pour l'accueil des réfugiés syriens dans les pays voisins. Le Parlement européen a approuvé cette mesure vendredi.La plus grande partie de cet argent, soit 485 millions d'euros, ira à l'aide humanitaire en Turquie où environ 3,6 millions de réfugiés syriens ont trouvé asile. Cette somme s'ajoute aux six milliards d'euros promis par l'UE à la Turquie en 2016, dans le cadre d'un accord visant à réduire le flux de migrants vers l'Europe. Le Parlement européen a également donné son feu vert à un programme d'aide de 100 millions d'euros pour les réfugiés établis en Jordanie et au Liban. (Belga)

