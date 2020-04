Les prix des produits alimentaires ont doublé en un an en Syrie, atteignant désormais un record historique, équivalent à 14 fois la moyenne des prix avant le début de la guerre en 2011, a annoncé lundi le Programme alimentaire mondial (PAM)."Au cours des douze derniers mois, le prix du panier alimentaire de référence du PAM a augmenté en moyenne de 107% à travers la Syrie", a indiqué l'agence onusienne pour la lutte contre la faim dans le monde. "C'est 14 fois la moyenne d'avant le conflit et c'est la plus élevée jamais enregistrée", a indiqué à l'AFP Jessica Lawson, porte-parole du PAM. La guerre en Syrie a fait plus de 380.000 morts et poussé des millions de Syriens à l'exil depuis 2011. Elle a aussi dévasté l'économie du pays et provoqué une forte dévaluation de la monnaie nationale, ce qui a provoqué une hausse des prix. Selon le PAM, la hausse la plus notoire des prix des produits alimentaires a été enregistrée dans la province de Soueida (sud), suivie des provinces centrales de Hama et Homs -toutes contrôlées par le régime syrien- et de la capitale, où les prix ont augmenté de 124% en 12 mois. À Damas, le prix des tomates a ainsi doublé au cours du dernier mois, a constaté un journaliste de l'AFP. "Les principaux facteurs de l'augmentation des prix des produits alimentaires ces douze derniers mois sont la (pandémie de) Covid-19 et la crise financière au Liban" voisin, a affirmé Mme Lawson. Le gouvernement impute de son côté cette inflation aux sanctions occidentales. Mais pour certains analystes, celle-ci découle de la pénurie de dollars sur le marché syrien, causée par l'interdiction au Liban de retrait ou virement en billets verts. Or de nombreux commerçants syriens procédaient à des virements en dollars depuis le marché libanais pour payer les importations de produits étrangers. "En outre, la pandémie de Covid-19 a entraîné une panique et des achats importants fin mars 2020, de nombreux consommateurs craignant la fermeture des commerces", a ajouté Mme Lawson. Le prix du panier alimentaire de référence du PAM a ainsi augmenté de 20% entre mars et avril, en raison principalement de la pandémie, selon Mme Lawson. Cette hausse intervient également alors que la Syrie a débuté vendredi le mois de jeûne du ramadan, et sur fond d'épidémie de nouveau coronavirus. (Belga)