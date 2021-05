Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé mardi son intention de demander au Congrès américain de débloquer 75 millions de dollars (environ 61 millions d'euros) à destination des Palestiniens, après un nouveau cycle de violences dans les Territoires palestiniens.M. Blinken souhaite, en plus de cette aide destinée au développement économique, allouer 5,5 millions de dollars (4,4 millions d'euros) d'aide urgente à la bande de Gaza, dévastée par 11 jours de guerre entre le Hamas au pouvoir et Israël, et 32 millions de dollars (26 millions d'euros) à l'Agence de l'Onu pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée. (Belga)