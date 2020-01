Conflit israélo-palestinien - L'ONU dit s'en tenir aux frontières définies en 1967

L'ONU s'en tient aux résolutions onusiennes et aux accords bilatéraux sur la création de deux Etats, Israël et la Palestine, "vivant côte à côte en paix et sécurité dans des frontières reconnues sur la base des lignes définies en 1967", a déclaré mardi son porte-parole."La position des Nations unies sur la solution à deux Etats a été définie à travers les ans par des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale auxquelles est tenu le secrétariat" de l'ONU, a précisé dans un communiqué Stéphane Dujarric après la publication du plan de paix américain pour le Proche-Orient. "Les Nations unies restent engagées à aider les Palestiniens et les Israéliens à résoudre le conflit sur la base des résolutions de l'ONU, du droit international et des accords bilatéraux", a-t-il ajouté. (Belga)

