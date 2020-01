Conflit israélo-palestinien - L'UE réaffirme son engagement "ferme" pour négocier une solution à deux Etats

L'Union européenne a réaffirmé mardi son engagement "ferme" en faveur d'"une solution négociée et viable à deux Etats", peu après la présentation par Donald Trump d'un plan de paix pour le Proche-Orient très favorable à Israël au détriment des Palestiniens.L'UE "va étudier et évaluer les propositions avancées", assure le chef de diplomatie de l'UE Josep Borrell dans une déclaration faite au nom des 28 pays membres. Mais elle le fera sur la base de ce qu'elle a déjà exprimé, précise-t-il, en appelant à "relancer les efforts dont on a urgemment besoin" en vue de cette solution négociée. (Belga)

