Conflit israélo-palestinien - Tir de roquette de Gaza, présence militaire israélienne renforcée

Une roquette a été tirée depuis la Bande de Gaza vers le territoire israélien mercredi soir, une première depuis l'annonce du plan américain pour le Moyen-Orient. Le projectile n'a causé ni dommage ni blessé, selon les médias israéliens.L'armée israélienne avait indiqué peu auparavant qu'elle renforçait sa présence en Cisjordanie occupée et près de la bande de Gaza avec des "troupes de combat". Tsahal avait déjà annoncé mardi, quelques heures avant l'annonce à Washington du plan américain, le déploiement de renforts d'infanterie dans la vallée du Jourdain, zone stratégique qui compte pour environ 30% de la Cisjordanie occupée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait promis, peu avant les élections de septembre, d'annexer cette vallée. Or le plan américain soutient en ce sens le projet de M. Netanyahu et donc l'annexion de cette langue de terre par Israël. (Belga)

